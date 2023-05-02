В Кремле оценили вклад России в примирение между Арменией и Азербайджаном Песков: трехсторонним договоренностям Армении, Азербайджана и России нет альтернативы

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Дмитрий Песков

На сегодняшний день не существует какой-либо правовой основы для урегулирования карабахского конфликта, кроме трехсторонних соглашений Армении, Азербайджана и России, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, только благодаря документам, подписанным тремя странами, можно вырабатывать совместные шаги для снижения напряженности в регионе, передает РИА Новости.

Решение существующих проблем с Арменией и Азербайджаном, и возможная выработка каких-то совместных шагов, направленных на снижение напряженности в регионе, в первую очередь, конечно, возможно на основе тех трехсторонних документов, которые были подписаны вместе с Россией, — сказал Песков.

Он подчеркнул, что любая помощь в урегулировании конфликта между Арменией и Азербайджаном извне должна приветствоваться. При этом Песков добавил, что предпринимаются разные попытки, которые размывают основу для урегулирования конфликта.

Ранее глава армянской парламентской комиссии по вопросам евроинтеграции Арман Егоян заявил, что в Москве в ближайшее время пройдет встреча министров иностранных дел России, Армении и Азербайджана. Он подчеркнул, что проведенные накануне в Вашингтоне переговоры глав МИД Армении и Азербайджана Арарата Мирзояна и Джейхуна Байрамова с госсекретарем США Энтони Блинкеном не должны помешать организации встречи в российской столице.