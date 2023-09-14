В Кремле оценили сотрудничество с КНДР в военно-технической сфере Песков: Россия будет развивать отношения с КНДР во всех областях

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС/Kremlin.ru

Москва намерена развивать сотрудничество с Пхеньяном во всех возможных областях, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он добавил, что военно-техническое сотрудничество двух стран относится к категории достаточно чувствительных областей взаимодействия, передает ТАСС.

Военно-техническое сотрудничество относится к категории достаточно чувствительных областей взаимодействия. Северная Корея является нашим соседом, и мы намерены развивать отношения во всех возможных областях, что мы и будем делать, — сказал Песков.

Ранее сообщалось, что торжественная церемония встречи президента России Владимира Путина и северокорейского лидера Ким Чен Ына прошла на космодроме Восточный у главного входа в монтажно-испытательный корпус ракет-носителей унифицированного технического комплекса.

Накануне, 13 сентября, президент России Владимир Путин рассказал, что в ходе встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном состоялся откровенный обмен мнениями по ситуации в регионе и двусторонним отношениям. Также он отметил, что у РФ и КНДР много совместных интересных проектов, в том числе в сфере транспортного сообщения, логистики, возобновлении работы морского порта. Кроме того, России есть что предложить Северной Корее в сфере сельского хозяйства.