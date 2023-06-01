В Кремле оценили рвение желающих служить по контракту в зоне СВО Песков: Путину докладывают о большом числе граждан, готовых пойти на контракт в зону СВО

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Президенту России Владимиру Путину докладывают о большом количестве граждан, готовых пойти на службу по контракту на СВО, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА Новости. По его словам, «отрадно это видеть».

Разумеется, президенту докладывается о том, что, действительно, ежедневно большое количество наших граждан изъявляет желание пойти на службу по контракту. Это действительно так. И ему, наверное, отрадно это видеть и слышать, — сказал Песков.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в ходе совещания по вопросам набора на военную службу по контракту рассказал, что с 1 января 2023 года по сегодняшнее число в Вооруженные силы России на контракт и в рамках добровольных формирований приняты свыше 117 тысяч человек. В Совбезе отметили, что набор по контракту проходит очень неплохими темпами.

Ранее в Москве молодой человек напал на волонтеров, проводивших агитацию за службу по контракту в российской армии. По словам очевидцев, прохожий подошел к волонтерам, сломал стойку и раскидал агитационные брошюры с информацией о службе по контракту.