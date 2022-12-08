В Кремле оценили риски нападения ВСУ на Крым и Севастополь Песков: риски нападения на Крым и Севастополь остаются

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Риски атаки Вооруженных сил Украины на Севастополь и Крым по-прежнему есть, поскольку Киев продолжает работать над организацией терактов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он добавил, что, с другой стороны, поступает информация о предпринимаемых эффективных контрмерах.

Риски, безусловно, есть, потому что украинская сторона продолжает свою линию на организацию терактов. С другой стороны, поступающая информация говорит, что как раз принимаются эффективные меры по противодействию, — сказал он.

Ранее военный корреспондент Александр Коц заявил, что заявления Киева о наступлении на Крым вовсе «не сумасбродны». Он подчеркнул, что бояться этого не стоит, нужно лишь понимать, что Киев задумывается об этом всерьез. В ноябре атаку на Крым анонсировал глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

Заместитель министра обороны Украины Владимир Гаврилов ранее заявил, что боевые действия на территории страны могут закончиться к концу весны 2023 года. Представитель военного ведомства также выразил надежду, что ВСУ «вернутся в Крым» в декабре 2022 года.

В ноябре глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что на территории полуострова начались фортификационные работы для обеспечения безопасности жителей. Он пояснил, что принимаемые военными и сотрудниками правоохранительных органов меры, порученные президентом России, достаточны, чтобы жители полуострова чувствовали себя защищенными.