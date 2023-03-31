Песков оценил призыв WSJ выслать всех российских журналистов Песков назвал абсурдными призыв WSJ выслать всех российских журналистов

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Дмитрий Песков

Призыв The Wall Street Journal выслать всех российских журналистов является абсурдным и неправильным, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит РИА Новости, для этого нет повода.

Газета может это делать, но такого быть не должно и здесь просто для этого нет никакого повода. Если есть какие-то нарушения закона, есть какие-то выходы за рамки, предусмотренной законом деятельности, да, но в данном случае ограничивать в правах добросовестных журналистов — это было бы абсурдно и неправильно, — сказал Песков.

Он добавил, что все иностранные журналисты, имеющие действующую аккредитацию в России, продолжают свою деятельность. Песков подчеркнул, что представители СМИ не сталкиваются с ограничениями и «прекрасно работают».

30 марта ФСБ сообщила о задержании в Екатеринбурге корреспондента WSJ Эвана Гершковича, в отношении которого возбудили уголовное дело по статье «Шпионаж». По данным ФСБ, журналист занимался сбором сведений, составляющих гостайну, об одном из российских оборонных предприятий. Ему может грозить до 20 лет лишения свободы. Лефортовский суд Москвы отправил Гершковича на два месяца в СИЗО.

После этого руководство американской газеты Wall Street Journal призвало выслать из США посла России и всех российских журналистов. По мнению представителей издания, президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден должен изучить возможность дипломатической и политической эскалаци ситуации.