В Кремле отреагировали на призыв Кадырова ввести военное положение Песков заявил, что обсуждения идеи Кадырова о введении военного положения не ведутся

Фото: Ministry of Culture Russia/Global Look Press

Рамзан Кадыров

Никаких обсуждений о введении военного положения в России после атаки Москвы украинскими дронами не ведется, соответствующих решений не принималось, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он прокомментировал призыв главы Чечни Рамзана Кадырова ввести военное положение по всей России, передает РИА Новости.

Это целиком и полностью прерогатива высшей федеральной власти, никаких решений на счет не принималось, и никаких обсуждений на этот счет не ведется, — сказал спикер Кремля.

Ранее Кадыров заявил о необходимости ввести военное положение в России и использовать все боевые ресурсы для борьбы с ВСУ. Так он отреагировал на атаку украинскими дронами Москвы и ее области. Политик призвал к уничтожению «всей этой террористической ячейки», имея в виду украинских военных.

Позднее глава Чечни сообщил, что чеченские подразделения получили новый приказ о передислокации в ДНР. По его словам, военные должны приступить к активным боевым действиям и взять под свой контроль целый ряд населенных пунктов.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов ранее заявил, что введение военного положения в Москве не требуется и является маловероятным, несмотря на атаку беспилотников. Депутат уточнил, что решение о введении военного положения принимается верховным главнокомандующим.