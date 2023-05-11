В Кремле возмутились недопуском россиян на соревнования по фехтованию Песков: в Кремле негативно оценили отказ FIE допустить до соревнований российских атлетов

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль негативно оценивает отказ Международной федерации фехтования (FIE) допустить до соревнований ряд российских атлетов, передает ТАСС. Кроме того, Москва считает абсолютно неверным предъявлять политические требования к спортсменам.

Мы весьма негативно оцениваем подобные решения. Мы считаем абсолютно неверным пытаться обусловить какими-то политическими требованиями к спортсменам их участие в международных соревнованиях, мы не согласны с такими рекомендациями, — сказал Песков.

26 ноября FIE продлила отстранение россиян от международных соревнований. Позже президент Федерации фехтования России Ильгар Мамедов сообщил, что FIE проведет специальный конгресс, который будет посвящен данному вопросу. 10 марта Международная федерация фехтования приняла решение допустить к участию в турнирах российских и белорусских спортсменов.

20 марта стало известно, что украинские фехтовальщики бойкотируют международные соревнования, на которых будут выступать спортсмены из России и Белоруссии. В итоге FIE не допустила к участию в соревнованиях двукратных олимпийских чемпионок Софью Великую, Яну Егорян и Софию Позднякову.