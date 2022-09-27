Кремль отреагировал на слова Медведева о применении Россией ядерного оружия Песков: слова Медведева о ядерном ударе со стороны России соответствуют ядерной доктрине

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Высказывание зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева о возможности использования Россией ядерного оружия соответствует ядерной доктрине государства, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, слова Медведева содержали прямую отсылку к доктрине.

Собственно, там же была отсылка к нашим доктринальным документам, поэтому здесь достаточно вспомнить соответствующее положение [ядерной] доктрины, — сказал Песков.

Ранее замглавы Совбеза заявил, что Россия вправе применить ядерное оружие в строгом соответствии с основами государственной политики в области ядерного сдерживания. По его словам, это будет сделано в том случае, если на Россию и ее союзников будет совершено нападение с использованием подобного вида вооружений, а также при агрессии с использованием обычного оружия, если речь идет об угрозе существованию государства. Медведев отметил, что Россия сделает все, чтобы не допустить появления ядерного оружия у враждебных соседей, включая Украину.

В то же время замглавы Совбеза предположил, что НАТО не станет прямо вмешиваться в конфликт даже в случае применения ядерного оружия против Украины, так как безопасность европейских столиц для Запада важнее, чем судьба Украины.