Песков отверг слепое копирование Россией экономики Китая Песков: речи о слепом копировании опыта Китая нет, но у этой страны есть что перенять

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Дмитрий Песков

России нужно учитывать опыт развития экономики разных стран, в том числе экономики Китая, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, о слепом копировании речи не идет, так как эти модели необходимо адаптировать.

Учитывать опыт любых стран необходимо, и опыт экономического макроменеджмента и микроменеджмента, естественно, нужно изучать во всех странах. Опыт долгосрочного планирования был и у Советского Союза. Но, безусловно, этот опыт нужно адаптировать к текущему моменту и к особенностям нашей страны. Здесь не может быть и речи о слепом копировании, — сказал Песков.

Говоря об опыте развития китайской экономики, он отметил, что страна демонстрирует самые быстрые темпы роста в мире, а также лидирует по многим показателям. Поэтому, объяснил Песков, опыт КНР заслуживает самого глубокого и пристального изучения.

Ранее первый министр экономики РФ Андрей Нечаев рассказал NEWS.ru, что россияне оценивают инфляцию в полтора-два раза выше официальных цифр. Например, в октябре 2021 года россияне, участвовавшие в опросе для Центробанка, заявляли, что за прошедшие 12 месяцев инфляция составила 16,3%. В то же время официальная годовая инфляция равнялась лишь 8,13%.