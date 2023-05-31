В Кремле ответили на вопрос об увлечении Путина компьютерными играми Песков сообщил, что никогда не видел играющего в компьютерные игры Путина

Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что никогда не видел, чтобы Владимир Путин играл в компьютерные игры, передает РИА Новости. Накануне в ходе выставки, посвященной креативной экономике, общаясь с разработчиками видеоигр, глава государства пошутил, что играет в будни, а не по выходным.

Мне неизвестно, чтобы президент играл в компьютерные игры. Никогда не видел этого и не слышал этого от него, — сказал Песков.

Ранее Международный комитет Красного Креста (МККК) призвал геймеров по всему миру не совершать военных преступлений в видеоиграх. На специально созданном сайте представители организации подчеркнули, что сейчас вооруженные конфликты стали распространенным явлением и игроманы могут на своем примере показать, что даже у войны есть правила.

В МККК рассказали, что по правилам, если враг повержен и не может ответить, в него ни в коем случае нельзя стрелять. Также в играх не рекомендуется открывать огонь по неигровым персонажам (NPC) и производить обстрелы по домам, больницам и школам.

В прошлом году в Канске суд приговорил одного из подростков — фигурантов дела о подрыве здания ФСБ РФ в компьютерной игре Minecraft к реальному сроку заключения.