В Кремле прокомментировали действия регионов по мобилизации цитатой Песков: по указу Путина детали мобилизации определяются и доводятся до регионов Минобороны

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал вдаваться в подробности того, как регионы страны организуют частичную мобилизацию, сообщает ТАСС. На просьбу прокомментировать действия властей Татарстана и Курской области, где запретили выезд за пределы региона тех, кто подлежит мобилизации, представитель Кремля процитировал восьмой пункт указа президента Владимира Путина об объявлении частичной мобилизации.

Высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации обеспечить призыв граждан на военную службу по мобилизации <…> в количестве и сроки, которые определяются Министерством обороны России для каждого субъекта Российской Федерации, — сообщил Песков.

Президент России Владимир Путин 21 сентября объявил частичную мобилизацию в России. Соответствующий указ уже подписан, мобилизационные мероприятия начались в этот же день. По его словам, перед отправкой в части призванные на военную службу будут проходить дополнительную военную подготовку. Мобилизованные лица, участвующие в спецоперации, получат выплаты и статус военнослужащих, проходящих службу по контракту.

Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что введение частичной мобилизации в России не подразумевает ограничение на передвижение по стране для тех, кто попал в призывные группы. Депутат подчеркнул, что частичная мобилизация затрагивает лишь часть жителей страны, а не всех ее граждан.