В Кремле не подтвердили сообщения о создании нового федерального округа Песков не подтвердил сообщения о создании Крымского федерального округа

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не может подтвердить сообщения о создании Крымского федерального округа, передает РИА Новости. Также представитель Кремля отказался комментировать новости о назначении полпредом в новом округе бывшего гендиректора Роскосмоса Дмитрия Рогозина.

Мы никогда не анонсируем таких указов президента и кадровых решений. Если такие решения будут приниматься, мы будем информировать, — сообщил Песков.

На уточняющий вопрос, готова ли правовая система России к принятию новых регионов в свой состав, представитель Кремля ответил положительно.

Ранее сообщалось, что Рогозин может стать полпредом президента России Владимира Путина в Крыму и Донбассе. При этом в России могут создать новый федеральный округ, куда войдут и сам полуостров, и присоединенные в результате референдумов ЛНР, ДНР, а также Запорожская и Херсонская области.

Для управления этим регионом властям необходим «политический тяжеловес», так что решение по Рогозину примут скоро и с большой долей вероятности оно будет положительным, отмечали СМИ. Название нового округа будет обсуждаться дополнительно. Его могут назвать Крымским, Таврическим или Новороссийским.