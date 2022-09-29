В Кремле не ответили на вопрос о перезапуске «Северного потока» Песков отказался отвечать на вопрос о перезапуске «Северного потока»

Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Газораспределительная станция

Представитель Кремля Дмитрий Песков не ответил на вопрос о том, будет ли перезапущен «Северный поток». При этом отметил, что ЧМ на газопроводах является крайне опасным и требует взаимодействия нескольких стран, передает ТАСС.

Это технический вопрос. Мы не можем на него ответить, — сказал пресс-секретарь президента по поводу перезапуска трубопровода.

Он отметил, что происшествия на «Северный потоках» — «крайне опасная ситуация», требующая срочного разбирательства. Оно потребует взаимодействия нескольких стран. Однако в нынешних условиях существует дефицит общения, очень многие государства не хотят вступать в контакты с Россией «в таких чувствительных областях».

Отвечая на вопрос о том, будет ли Москва настаивать на международном расследовании инцидентов на газопроводах, Песков пояснил, что все будет зависеть от ситуации.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ЧП на «Северных потоках» произошли в зоне контроля американской разведки. Она также напомнила, что президент США Джо Байден в начале февраля пригрозил покончить с «Северным потоком», если российские войска пересекут границу Украины. По ее мнению, это были не просто слова, но цели и задачи, озвученные Вашингтоном.