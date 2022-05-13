В Кремле назвали условия для встречи Путина и Зеленского Песков: до встречи Путина и Зеленского нужно формализовать совместный документ

Владимир Путин / Фото kremlin.ru

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что никто априори не отказывается от встречи президента России Владимира Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским, сообщает ТАСС. Он отметил, что для этого нужна соответствующая подготовка, в частности, разработка текста совместного соглашения.

Никто априори не отказывается от возможности такой встречи, но она должна быть подготовлена. Подготовка может и должна быть выражена исключительно в разработке соответствующего соглашения, документа, который должен быть финализирован на высшем уровне, — сообщил Песков.

Представитель Кремля ранее отметил, что пока отсутствует движение в проработке Россией и Украиной документа.

В начале мая Зеленский заявил, что сомневается в уcпехе мирных переговоров с Москвой. По его словам, прорыв в данном процессе зависит от решения президента России.

Он также отметил, что пeреговорные группы сторон взаимодействуют. Киев считает важным продолжать такие обcуждения, добавил Зеленский.