В Кремле допустили переговоры Путина и Лукашенко по перемирию на Украине Песков: Путин и Лукашенко могут обсудить инициативу по перемирию на Украине на следующей неделе

Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко

Президент РФ Владимир Путин на следующей неделе проведет переговоры с белорусским коллегой Александром Лукашенко, главы государств в том числе могут обсудить предложения Минска по перемирию на Украине, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. Пресс-секретарь главы государства уточнил, что Путин и Лукашенко «наверняка будут обсуждать» урегулирование конфликта в ходе Высшего госсовета Союзного государства.

Путин и Лукашенко продолжат [общение] на следующей неделе. А именно на следующей неделе будет заседание Высшего государственного совета Союзного государства, это даст возможность президентам еще раз обстоятельно поговорить друг с другом. Наверняка будут и эту тему обсуждать, — сказал Песков.

31 марта Лукашенко, выступая с посланием к народу и парламенту, предложил объявить на Украине перемирие с прекращением боевых действий без права перегруппировки войск, перемещения техники и переброски оружия с обеих сторон. Президент Белоруссии также заявил, что из-за действий США и их союзников «на горизонте замаячила» третья мировая война с «ядерными пожарами».

Кроме того, Лукашенко рассказал о своих переговорах с Путиным о размещении ядерного оружия в Белоруссии. Глава республики подчеркнул, что речь шла о «возвращении» арсеналов, которые были выведены в 1990-е годы.