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28 июля 2025 в 13:04

В Кремле анонсировали международный телефонный разговор Путина

Песков: Путин проведет международный телефонный разговор во второй половине дня

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин может провести сегодня, 28 июля, во второй половине дня международный телефонный разговор, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. С кем именно планирует поговорить глава государства, пресс-секретарь раскрывать не стал, передает ТАСС.

В начале второй половины дня мы ожидаем международный телефонный разговор, — подчеркнул Песков.

Ранее сообщалось, что президент Белоруссии Александр Лукашенко поговорил с российским коллегой по телефону. Об этом белорусский лидер рассказал на встрече с губернатором Тюменской области Александром Моором. Также Лукашенко передал привет от Путина российскому послу в Минске Борису Грызлову.

До этого стало известно, что Путин во время поездки по Санкт-Петербургу вышел из автомобиля, чтобы пообщаться с жителями и туристами. Он поздравил собравшихся с Днем Военно-морского флота, побеседовал с ветеранами и сделал фото с ребенком. Одного из участников Великой Отечественной войны президент приобнял в дружеской манере.

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