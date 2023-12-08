В КПРФ раскрыли дату представления кандидата на пост президента России Пресс-секретарь КПРФ: партия представит кандидата на пост президента 23 декабря

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Александр Ющенко

КПРФ представит кандидата на пост президента РФ на съезде 23 декабря, заявил NEWS.ru пресс-секретарь партии Александр Ющенко. По его словам, в этот же день на заседании будет предложен комплекс мер и позиций, которые будут реализованы в рамках избирательной кампании.

23 декабря у нас съезд партии КПРФ, на котором будет сформулирована позиция, выдвинут кандидат и программа. Это будет комплекс мер и позиций, которые будут реализованы в рамках избирательной кампании, — сказал Ющенко.

Ранее российский лидер Владимир Путин сообщил об участии на предстоящих президентских выборах в 2024 году Герою ДНР Артему Жоге после церемония вручения медалей «Золотая звезда». Жога сообщил, что готов стать доверенным лицом Путина на выборах, если ему поступит такое предложение.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что Путин не сообщал иностранным лидерам о своем решении баллотироваться на предстоящих выборах. Совет Федерации 7 декабря утвердил постановление, согласно которому президентские выборы пройдут 17 марта 2024 года.

Спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко заявила, что Путин выдвигает свою кандидатуру на очередные выборы исходя из интересов страны и россиян. По ее словам, действующий президент никогда не избегал и не избегает ответственных решений.