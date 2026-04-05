В ГП ответили на вопрос о международном сотрудничестве по уголовным делам Генпрокуратура: некоторые страны игнорируют запросы России о правовой помощи

Большая часть запросов об оказании правовой помощи по уголовным делам, направляемых Россией за рубеж, исполняется, передает пресс-служба Генпрокуратуры России. По данным ведомства, которые приводит ТАСС, исключение составляют отдельные страны. В частности, в 2025 году 23 из 300 ходатайств не получили ответа.

Запросы российских компетентных органов о правовой помощи по уголовным делам, направляемые Генеральной прокуратурой Российской Федерации для исполнения в иностранные государства, в большинстве своем исполняются, — сказано в сообщении.

В числе стран, где не рассматривают российские запросы, оказались Бельгия, Великобритания, Германия, Грузия, Литва, Нидерланды, Польша, США, Франция и Эстония. При этом только Швейцария официально заявила через дипломатов, что не будет оказывать Москве правовую помощь. Конструктивное взаимодействие было отмечено со стороны стран СНГ и Юго-Восточной Азии.

Ранее Таиланд депортировал россиянина, обвиняемого в хищении бюджетных средств при выполнении госконтрактов от Минобороны РФ. Через подставные фирмы он похитил более 3,2 млрд рублей бюджетных денег. Мужчина находился в международном розыске.