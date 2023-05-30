В Госдуму внесли законопроект о запрете смены пола

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В Государственную думу внесли законопроект о запрете смены пола, кроме лечения врожденных аномалий, сообщил в своем Telegram-канале вице-спикер Госдумы Петр Толстой. По его словам, авторами документа выступили 400 парламентариев.

Вместе с коллегами — депутатами от всех фракций Государственной думы внесли проект закона, устанавливающего полный запрет на осуществление медицинских вмешательств, направленных на смену пола, а также исключающего государственную регистрацию смены пола без операций, — написал Толстой.

Согласно законопроекту, предлагается сделать исключение для врожденных аномалий у детей. В документе сказано, что медицинское вмешательство может допускаться только по решению врачебной комиссии федерального государственного учреждения здравоохранения.

Толстой указал на то, что случаев смены пола все больше на фоне того, что «западная индустрия трансгендеров пытается просочиться» в Россию. По словам парламентария, инициатива создана для того, чтобы сохранить страну с ее культурными и семейными ценностями и традиционными устоями.

25 мая спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал смену пола без операции содомизмом. По его словам, в эту практику втягивают детей, чтобы те «пошли на какие-то гормональные терапии». Парламентарий также указал на то, что в частных клиниках за деньги выдают справки, позволяющие сменить половую принадлежность в документах. По словам Володина, в таких учреждениях нет «никого, кто бы изучил состояние» человека, «потому что подписано соглашение с ВОЗ».

Ранее «Коммерсант» со ссылкой на источник в Госдуме сообщал, что намерение российских депутатов быстрее запретить смену пола без хирургической операции вызвано участившимися попытками избежать призыва в армию с помощью гендерного перехода.