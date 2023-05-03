Запрет на смену пола объяснили призывом в армию «Коммерсант»: намерение запретить смену пола без операции вызвано попытками избежать призыва

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Отправка призывников в ходе весеннего призыва

Намерение российских депутатов быстрее запретить смену пола без хирургической операции вызвано участившимися попытками избежать призыва в армию с помощью гендерного перехода, сообщает «Коммерсант». По словам источника в Госдуме, инициатива связана не только с защитой семейных ценностей, но и как раз со стартом призывной кампании.

В связи со спецоперацией многие молодые люди обратились в частные клиники для смены пола, чтобы избежать призыва. При этом ЗАГСы без проблем регистрируют браки таких лиц, — рассказал собеседник.

По его мнению, предложения по запрету смены пола без операции Совет ГД рассмотрит уже на первом заседании после праздников 15 мая.

Глава комитета ГД по делам семьи, женщин и детей Нина Останина заявила, что проблема возникла из-за решения Всемирной организации здравоохранения исключить трансгендерность из списка ментальных расстройств. Депутат собирается в ближайшее время внести и свои поправки: об отмене полномочий частных клиник в этом вопросе; о запрете усыновлять детей семейным парам, где один из родителей совершил гендерный переход.

Ранее Останина уже сообщала, что запрет на смену пола в паспорте для россиян позволит сделать менее популярной тенденцию таким способом избегать призыва или мобилизации. Она отметила, что изменить ситуацию только при помощи закона о запрете пропаганды ЛГБТ не получится.