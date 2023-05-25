«Сплошной содомизм»: Володин о смене пола без операции Володин назвал смену пола без операции содомизмом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вячеслав Володин

Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал смену пола без операции содомизмом, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента. По его словам, в эту практику втягивают детей.

Оболванивают ребятишек, пытаются их втянуть в это с тем, чтобы те пошли на какие-то гормональные терапии, на операции. И это расцветает сейчас в других странах, а если говорить о Европе и Соединенных Штатах Америки — сплошной содомизм, — сказал Володин.

Парламентарий также указал на то, что в частных клиниках за деньги выдают справки, позволяющие сменить половую принадлежность в документах. По словам Володина, в таких учреждениях «никого, кто бы изучил состояние» человека, «потому что подписано соглашение с ВОЗ».

Таким образом парламентарий прокомментировал, подготовленный Госдумой законопроект о запрете смены пола без проведения хирургической операции. Он поручил оперативно доработать инициативу и внести ее на рассмотрение.