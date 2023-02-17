В Госдуму внесли проект закона о «детях СВО»

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

г. Мариуполь

На рассмотрение в Госдуму внесен законопроект об установлении особого статуса «Дети специальной военной операции». С инициативой выступила фракция ЛДПР во главе с руководителем Леонидом Слуцким, следует из данных портала Системы обеспечения законодательной деятельности. По мнению фракции, статус даст юридические основания для компенсации «страданий и потерь».

ЛДПР предлагает предоставить льготы детям, проживавшим в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, а также в приграничны районах России, которые затронуты боевыми действиями.

В будущем, опираясь на статус «Детей СВО» Правительство Российской Федерации или органы власти в регионах смогут предоставлять им необходимые и справедливые льготы по примеру граждан, имеющих статус Детей войны, установленного в отдельных регионах России для граждан Советского Союза, родившихся в период с 1930 (в некоторых регионах с 1924) по 1945 годы, — говорится в пояснительной записке.

Ранее юрист Ольга Сулим рассказала, что в феврале в России увеличится размер многих пособий и выплат. Эксперт пояснила, что выплаты Героям Труда вырастут с 55 тысяч до 61,5 тысячи рублей. По ее словам, минимальный размер пособия по уходу за ребенком вырастет с 7600 до 8500 рублей.