Названы пособия и выплаты, которые проиндексируют в феврале Юрист Сулим рассказала, какие пособия и выплаты будут проиндексированы в феврале в России

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Юрист Ольга Сулим рассказала «Российской газете», что в феврале в России увеличится размер многих пособий и выплат. Эксперт пояснила, что выплаты Героям Труда вырастут с 55 тысяч до 61,5 тысячи рублей. По ее словам, минимальный размер пособия по уходу за ребенком вырастет с 7600 до 8500 рублей.

Увеличиваются и размеры выплат Героям Советского Союза и России, а также кавалерам всех трех степеней ордена Славы: с 74600 до 83500 рублей. Герои Труда будут получать не 55000 рублей, как прежде, а 61500 рублей, — сказала Сулим.

Специалист также указала на увеличение единовременной выплаты при рождении ребенка с 20,4 тысячи рублей до 22,9 тысячи рублей. Он при этом уточнила, что рост некоторых пособий будет зависеть от регионального коэффициента.

Финансист Равиль Ахмадеев ранее рассказал, что у пенсионеров в России есть льготы по налогам на доход и имущество. Эксперт указал на то, что пенсионеры могут быть полностью освобождены от уплаты некоторых налогов. Он при этом уточнил, что освобождаются достигшие пенсионного возраста граждане от налога на имущество лишь в адрес одного объекта недвижимости. Он также уточнил, что льгота по налогу на земельный участок действует лишь при условии, что площадь объекта имущества не превышает шести соток.