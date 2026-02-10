Зимняя Олимпиада — 2026
10 февраля 2026 в 18:16

В Госдуме заявили, что россиянам не стоит мечтать о зарплате в 1 млн рублей

Депутат Делягин: большинство россиян не могут рассчитывать на зарплату в миллион

Большинству россиян не стоит мечтать о зарплате в 1 млн рублей, заявил зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин. По его мнению, для получения такого дохода нужно быть не просто хорошим, но и очень востребованным специалистом, который умеет себя продавать, передает «Газета.RU».

Большинству людей такие доходы недоступны. Надо быть не просто очень хорошим, но и очень востребованным специалистом, который при этом умеет себя продавать <…> Для большинства граждан <…> такие доходы, увы, недостижимы, и грезить о них вредно, — сказал депутат.

Согласно статистике Росстата, к 2025 году в России более 45 тыс. человек получают доход свыше миллиона рублей. Наибольшее число таких работников — 9,9 тыс. человек — занято в секторе информационных технологий и телекоммуникаций. В торговле трудятся 6,7 тыс. сотрудников, в финансовой отрасли — 6,2 тыс., в промышленном секторе — 6,4 тыс. граждан.

Ранее член комитета Госдумы по труду Светлана Бессараб заявила, что в 2026 году ожидается снижение темпов роста заработных плат россиян из-за охлаждения экономики. По ее словам, жесткая денежно-кредитная политика регулятора и изменения в налоговой системе могут стать причинами замедления роста доходов. Высокая стоимость заемного капитала ограничивает возможности работодателей по индексации выплат.

