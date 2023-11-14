В Госдуме заступились за радугу Даванков предложил сохранить радугу для детей, а не «отдавать меньшинствам»

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Радуга является символом радости и ассоциируется со стихами детских поэтов Корнея Чуковского и Самуила Маршака, тогда как в России ее «отдали в пользование меньшинствам», заявил на заседании палаты вице-спикер Госдумы Владислав Даванков. Политик предложил сохранить этот символ для детей, а не для ЛГБТ. Трансляцию выступления политика вела «ДумаТВ».

Слушайте, ну, радуга в моем детстве — это радость. Радуга — это детство, радуга — это Маршак, это Чуковский... А сейчас мы берем ее просто и почему-то отдаем меньшинствам в пользование. Ну давайте оставим радугу хотя бы нашим детям! — высказался Даванков.

В качестве примера он привел случай на канале «ТНТ Music», который при показе клипа God of Music кей-поп-группы Seventeen обесцветил изображение радуги. Даванков отметил, что для него этот поступок выглядит странным.

Ранее сибирская правозащитная группа «Радетель» призвала лишить актрису Наталью Орейро российского гражданства, которое она получила в 2021 году. Причиной стало участие артистки в ЛГБТ-параде, который прошел в Аргентине в ноябре. Орейро вышла на сцену с оголенной грудью. Кроме того, артистка поддерживает секс-меньшинства и публикует в социальных сетях фотографии с радугой — символом ЛГБТ. За это общественники потребовали привлечь Орейро к административной ответственности.