05 февраля 2026 в 11:35

В Госдуме заступились за московскую актрису после драки на парковке

Депутат Лантратова поддержала актрису Артамонову, защитившую сына на парковке

Анна Артамонова Анна Артамонова Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press
Депутат Госдумы Яна Лантратова в беседе с «Ридусом» заступилась за многодетную актрису Анну Артамонову, которая ударила ножом одного из напавших на ее сына мужчин. Инцидент произошел на парковке в Москве. По словам парламентария, она совместно с коллегами взяла на контроль дело Артамоновой, которой грозит лишение свободы.

Это возмутительно, когда на многодетную маму нападает группа крепких мужчин! Да еще и с ножом! Любая нормальная мать на ее месте поступила бы так же. Мы с коллегами взяли эту историю на контроль и помогли Анне Артамоновой найти адвоката, — отметила Лантратова.

Она добавила, что произошедшее вновь подняло проблему пределов необходимой самообороны. По мнению депутата, правоприменение соответствующей статьи должно быть скорректировано в пользу матери, защищавшей своего ребенка.

Ранее лидер фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов заявил, что дело в отношении Артамоновой следует рассмотреть объективно. Он подчеркнул, что расследование должно исключить давление со стороны диаспор и активистов.

