В Госдуме высказались об увеличении МРОТ к 2030 году Депутат ГД Бессараб назвала реальной целью увеличение МРОТ в два раза к 2030 году

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Увеличение минимального размера оплаты труда (МРОТ) в два раза к 2030 году является реальной целью, считает член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. В разговоре с «Радио 1» парламентарий уточнила, что это связано в первую очередь с отрывом МРОТ от прожиточного минимума.

Сейчас МРОТ наконец-то смог оторваться от прожиточного минимума, что дает определенную уверенность в том, что к 2030 году действительно он может вырасти в два раза. <...> В любом случае у нас ВВП продолжает расти и меняться. Развитие экономики дает уверенность в том, что все средства будут найдены, — пояснила Бессараб.

Парламентарий уточнила, что президент России Владимир Путин поручил увеличить МРОТ с 2024 года на 18,5%. Депутат подчеркнула, что это существенное повышение, которое позволит улучшить покупательскую способность населения и изменить ситуацию с доходами россиян. При этом изменится вся система оплаты труда, уверена Бессараб.

Министерство труда России ранее предложило для общественного рассмотрения проект закона о повышении МРОТ до 19 242 рублей с 1 января 2024 года. Это связано с директивой президента Владимира Путина о повышении МРОТ. Вместе с тем, власти планируют, что уже к 2030 году минимальная заработная плата в номинальном выражении должна увеличиться в два раза в сравнении с 2023 годом.