В России вдвое повысят минимальный размер оплаты труда

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

К 2030 году российские власти намерены удвоить минимальный размер оплаты труда в номинальном выражении, сообщают «Известия». Это связано с директивой президента Владимира Путина о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ).

Министерство труда России, следуя указанию главы государства, предложило для общественного рассмотрения проект закона о повышении МРОТ до 19 242 рублей с 1 января 2024 года.

Вместе с тем, власти планируют, что уже к 2030 году минимальная заработная плата в номинальном выражении должна увеличиться в два раза в сравнении с 2023 годом.

Ранее Министерство труда и социальной политики подготовило законопроект об увеличении минимального размера оплаты труда с 1 января 2024 года на 18,5%. В документе также предлагается с 2025 года установить соотношение МРОТ и медианной зарплаты не ниже 48%.

Ранее действие закона по определению МРОТ в зависимости от медианной зарплаты было приостановлено из-за высокой инфляции. В этом и следующем году МРОТ будет зависеть от прожиточного минимума трудоспособного населения и должен будет превышать его на три процентных пункта. Таким образом, с 1 января 2023 года МРОТ в России равняется 16 242 руб. В Совете Федерации утверждали, что это необходимая мера и новый МРОТ составляет уже не 42%, а почти 46% от медианной зарплаты за 2021 год. Правда, за 2022 год медианная зарплата составила всего 40 368 рублей, и сегодняшний МРОТ — это лишь 40,2% от нее.