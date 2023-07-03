Минтруд предложил увеличить МРОТ на 18,5% с 2024 года

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Министерство труда и социальной политики подготовило законопроект об увеличении минимального размера оплаты труда с 1 января 2024 года на 18,5%, сообщается на сайте ведомства. В документе ведомство также предлагает с 2025 года установить соотношение МРОТ и медианной зарплаты не ниже 48%.

Минтруд России представил на общественное обсуждение законопроект об увеличении МРОТ, по поручению Президента, до 19 242 рублей с 1 января 2024 года. Кроме того, Минтрудом предложено с 1 января 2025 года увеличить соотношение МРОТ и медианной зарплаты более чем на 14%: если прежняя методика предполагала, что МРОТ будет составлять 42% от медианной заработной платы за предыдущий год, то с 2025 года предлагается установиться величину этого соотношения на уровне не ниже 48%, — сообщают в Минтруде.

На увеличение минимального размера оплаты труда с 2024 года из бюджетов всех уровней направят 75,9 млрд рублей.

Ранее кандидат экономических наук Михаил Беляев предположил, что с учетом планируемого повышения размера пенсии можно прогнозировать и рост зарплат. Основанием для этого являются повышение МРОТ и рост ставок заработных плат.