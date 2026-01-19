В Госдуме ужаснулись словам депутата о том, что «раньше рожали в поле» Милонов: депутату Телегину после позорных слов о родах стоит найти новую работу

Депутату Законодательного собрания Владимирской области Сергею Телегину следует задуматься о смене профессиональной деятельности, заявил NEWS.ru зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов. Так он прокомментировал слова парламентария о том, что раньше детей рожали в поле, сказанные на фоне митинга против ликвидации родильного отделения районной больницы. По словам Милонова, подобные рекомендации подвергают опасности жизнь матери и ребенка.

Я считаю, что эта позиция Телегина абсолютно противоречит семейной концепции, принятой в Российской Федерации. Это не оптимизация бюджета, это издевательство над людьми, по сути дела, создание опасной ситуации для мамы и ребенка. Если кто-то напоминает насчет того, что раньше в поле рожали, то хочу напомнить, что и, наверное, этот главврач может остаться без тех современных благ, которые он получает, и пользоваться, предположим, туалетом где-то на улице. Мне стыдно за то, что человек такое говорит. Ему лучше, наверное, сменить работу, — высказался Милонов.

Он подчеркнул, что если информация передана верно, то такому человеку не стоит занимать место ни в парламенте, ни в медицинской сфере. По словам парламентария, ни один врач никогда не сделает подобного заявления.

В Петербурге существуют старейшие прекрасные традиции акушерства и гинекологии, моя бабушка была акушеркой, работала еще при Николае II, закончила при [Леониде] Брежневе. Я с ужасом могу представить, чтобы бабушка такое сказала. Никогда, — заключил Милонов.

Ранее в объединенном пресс-центре судов Кемеровской области сообщили о временной приостановке работы роддома № 1 в Новокузнецке на 90 дней. Причиной стали девять случаев смерти младенцев, произошедших в этом медицинском учреждении за короткий промежуток времени.