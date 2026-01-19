Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
19 января 2026 в 16:50

В Госдуме ужаснулись словам депутата о том, что «раньше рожали в поле»

Милонов: депутату Телегину после позорных слов о родах стоит найти новую работу

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Депутату Законодательного собрания Владимирской области Сергею Телегину следует задуматься о смене профессиональной деятельности, заявил NEWS.ru зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов. Так он прокомментировал слова парламентария о том, что раньше детей рожали в поле, сказанные на фоне митинга против ликвидации родильного отделения районной больницы. По словам Милонова, подобные рекомендации подвергают опасности жизнь матери и ребенка.

Я считаю, что эта позиция Телегина абсолютно противоречит семейной концепции, принятой в Российской Федерации. Это не оптимизация бюджета, это издевательство над людьми, по сути дела, создание опасной ситуации для мамы и ребенка. Если кто-то напоминает насчет того, что раньше в поле рожали, то хочу напомнить, что и, наверное, этот главврач может остаться без тех современных благ, которые он получает, и пользоваться, предположим, туалетом где-то на улице. Мне стыдно за то, что человек такое говорит. Ему лучше, наверное, сменить работу, — высказался Милонов.

Он подчеркнул, что если информация передана верно, то такому человеку не стоит занимать место ни в парламенте, ни в медицинской сфере. По словам парламентария, ни один врач никогда не сделает подобного заявления.

В Петербурге существуют старейшие прекрасные традиции акушерства и гинекологии, моя бабушка была акушеркой, работала еще при Николае II, закончила при [Леониде] Брежневе. Я с ужасом могу представить, чтобы бабушка такое сказала. Никогда, — заключил Милонов.

Ранее в объединенном пресс-центре судов Кемеровской области сообщили о временной приостановке работы роддома № 1 в Новокузнецке на 90 дней. Причиной стали девять случаев смерти младенцев, произошедших в этом медицинском учреждении за короткий промежуток времени.

депутаты
дети
родители
скандалы
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Экс-нардеп ответил, чем чревато для РФ вступление в Совет мира по Украине
Суд арестовал имущество экс-замглавы администрации района
Под Челябинском полный людьми автобус столкнулся с грузовиками
Офис разработчика GTA 6 оцепили из-за угрозы взрыва
Россиянам дали совет, где отдыхать вместо недружественной Финляндии
Один любовник на три мертвые женщины: новые подробности дела убийцы из Гоа
Стали известны детали убийства 18-летнего юноши в Электростали
Нижегородский Россельхознадзор выявил 16 партий овощей с вредителями
Суд решил оставить в СИЗО убийцу федерального судьи
Отмена двух свадеб, диабет, новый муж: как живет актриса Валерия Ланская
Смерть бойцов от холода и новое наступление: новости СВО на вечер 19 января
Тот самый гигант! Что такое помело, чем полезно и как выбрать сладкий плод
В Воронеже оцепили двор офиса из-за найденной гранаты
Прокуратура направила в суд дело об убийствах солдатами ВСУ военнопленных
Мигранты не смогут работать дворниками в одном из российских регионов
Российская сторона и MOL согласовали условия соглашения по NIS
Самая высокая собака в мире попала в Книгу рекордов Гиннеса
В Прикамье сироты получили жилье после семи лет ожидания
Необъяснимая вспышка вызвала «снежный шторм» и увеличила радиацию на орбите
В Госдуме ужаснулись словам депутата о том, что «раньше рожали в поле»
Дальше
Самое популярное
Свиная рулька в духовке: нежное мясо с румяной корочкой на ужин
Семья и жизнь

Свиная рулька в духовке: нежное мясо с румяной корочкой на ужин

Рецепт салата из курицы с ананасами и сыром: и в будни, и на праздник
Семья и жизнь

Рецепт салата из курицы с ананасами и сыром: и в будни, и на праздник

Печенье «Поцелуйчики» из готового слоеного теста: быстро и вкусно
Семья и жизнь

Печенье «Поцелуйчики» из готового слоеного теста: быстро и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.