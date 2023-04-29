В Госдуме увидели в богатых россиянах возможных спонсоров СВО Депутат Госдумы Щапов заявил, что богатые россияне при необходимости заплатят за СВО

Фото: МО РФ

Богатые россияне при необходимости заплатят за СВО, заявил URA.RU депутат Госдумы Михаил Щапов. По его словам, для этого необходима более крутая прогрессивная шкала НДФЛ и увеличенная нагрузка на роскошь и сверхпотребление, а также дополнительное повышение ставок для экспортеров.

Если все же дело дойдет до дополнительной нагрузки для финансирования расходов армии и СВО, то платить должны сверхбогатые и экспортеры ресурсов, — сказал Щапов.

По словам парламентария, сейчас Россия располагает необходимыми средствами и инструментами для нужд военного сектора. Он добавил, что если текущих доходов бюджета не хватит, то власти воспользуются средствами Фонда национального благосостояния и государственными займами.

Ранее депутат Султан Хамзаев предложил обязать российские кинотеатры направлять выплаты с западных фильмов в фонд поддержки участников спецоперации на Украине, а не правообладателям картин. По его мнению, подобная мера принесет двойную пользу — увеличит количество показываемых фильмов, при этом позволив государству «показать вектор», которому нужно следовать.