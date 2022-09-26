Мобилизованных граждан не будут освобождать от алиментов с довольствия и страховых выплат, заявила «Подъему» первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая. Она добавила, что никаких исключений тут не предполагается, поскольку «это, считайте, его официальная зарплата».

У военнослужащего есть довольствие. Это, считайте, его официальная зарплата. И точно так же, как алименты высчитывались – 25% и 50% с заработной платы и всех доходов, так же и с довольствия военнослужащего плюс со всех дополнительных выплат, которые у него будут, в том числе страховых. Поскольку это его доход, который приходит на его личных счёт, точно так же оттуда будут списываться алименты, — сообщила Буцкая.