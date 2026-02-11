Зимняя Олимпиада — 2026
11 февраля 2026 в 05:30

В Госдуме рассказали о новом ГОСТе на отделочные работы в новостройках

Депутат Чаплин: ГОСТ на отделку в новостройках упростит приемку квартир

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Обновленный ГОСТ на отделку в новых домах упростит процесс приемки квартир, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин. По его словам, утверждение обновленных стандартов ожидается во второй половине 2026 года.

Важным событием 2026 года станет утверждение нового ГОСТа на отделочные работы в новостройках. Документ, разрабатываемый Минстроем России, призван детально регламентировать допустимые отклонения и качество финишных покрытий. Отсутствие единых четких нормативов по отделке часто вело к субъективным оценкам и длительным судебным разбирательствам. Внедрение стандарта поможет как гражданам, так и застройщикам, поскольку предъявляемые требования станут более конкретными и измеримыми. Это позволит дольщикам при приемке опираться не только на общие формулировки в договоре, но и на утвержденные технические нормы, — поделился Чаплин.

Он пояснил, что стандарт будет включать критерии для разных классов отделки — от эконом до премиум, с указанием предельных значений по ровности стен, качеству плиточных швов и другим параметрам. Вместе с тем, по словам депутата, новый ГОСТ будет иметь добровольный статус до тех пор, пока его положения не будут прямо включены в законодательство или в условия конкретного договора долевого участия.

Основным документом для приемки по-прежнему остается ДДУ и приложения к нему. Дольщику следует внимательно изучить описание отделки в спецификации. Национальный стандарт станет отличным справочным инструментом, но юридическую силу будут иметь именно пункты подписанного договора. Эксперты полагают, что практическое применение ГОСТа начнется во второй половине 2026 года, и он постепенно станет общепринятым ориентиром в отрасли, — заключил Чаплин.

Ранее депутат Госдумы Михаил Делягин заявил, что рыночная стоимость квадратного метра жилья может быть почти в четыре раза выше его реальной себестоимости. По его словам, основную выгоду от завышенных цен получают крупные строительные компании и банки.

