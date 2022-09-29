В Госдуме рассказали, казнят ли осужденных в ДНР после вхождения в Россию Депутат Бессарабов: после вхождения ДНР в Россию смертную казнь там заменят на пожизненный срок

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Смертную казнь для людей, приговоренных к ней в Донецкой Народной Республике, заменят на пожизненное лишение свободы после вхождения республики в состав России, заявил первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Даниил Бессарабов. В беседе с ТАСС он объяснил это действующим в РФ запретом на высшую меру наказания.

Что касается лиц, совершивших преступления, в том числе военные, <...> после вхождения в состав РФ смертная казнь применяться не будет, потому что у нас есть мораторий. Она автоматически будет заменена на пожизненное, — уточнил Бессарабов.

При этом он отметил, что после вхождения республики в состав России обвиняемые могут обжаловать свой приговор и потребовать его пересмотра, однако наказание они должны получить в любом случае, считает депутат Госдумы.

Ранее депутат Госдумы Константин Затулин предложил провести консультации с президентом и правительством по вопросу о восстановлении в стране смертной казни после трагедии в Ижевске, в результате которой погибли 17 человек. В ответ на это глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас заявил, что при действующей Конституции России смертная казнь невозможна.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в свою очередь отмечал, что в Кремле не обсуждается вопрос о снятии моратория на смертную казнь. Такая мера наказания на территории РФ «носила временный характер и была рассчитана лишь на некоторый переходный период». Она не может применяться с 1997 года.