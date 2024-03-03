В Госдуме рассказали, как РФ может ответить на атаку ФРГ по Крымскому мосту Журавлев: Россия может использовать ЯО в ответ на удар ФРГ по Крымскому мосту

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Крымский мост в Керчи

Россия может использовать ядерное оружие в случае, если Германия ударит по Крымскому мосту, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. Он отметил, что военная доктрина РФ опирается на оборонную стратегию и страна станет использовать серьезное вооружение лишь в ответ на посягательства на независимость или территориальную целостность.

Военная доктрина нашей страны опирается на оборонную стратегию, и серьезное вооружение, в том числе и ядерное, Россия станет использовать лишь в ответ на посягательства на независимость или территориальную целостность. На мой взгляд, нападения на Крымский мост — немецкими ракетами TAURUS при помощи немецких же военных специалистов — было бы вполне достаточно для казуса белли (формальный повод для объявления войны. — NEWS.ru), — сказал депутат.

Журавлев выразил надежду на то, что в российском Генштабе всерьез рассматривают «возможности атаки по бундестагу или военной базе Бюхель». Он рассчитывает, что в военном управлении при этом придерживаются в таких переговорах режима секретности и сведения о них в прессу не проникают.

У нас есть чем атаковать Германию, учитывая даже системы противовоздушной обороны, которыми она пользуется — мы сейчас успешно преодолеваем на Украине и европейские IRIS-T, и американские Patriot. А современным российским гиперзвуковым ракетам, подобным «Кинжалу», в мире нет аналогов, прилетит, не успеют и «хайль, Гитлер» крикнуть, — подчеркнул Журавлев.

Ранее главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян опубликовала перехват разговора офицеров бундесвера (Вооруженные силы ФРГ), в котором обсуждается атака на Крымский мост. По словам журналистки, запись длится около 40 минут, а в переговорах обсуждается участие США и Великобритании в конфликте на Украине. Один из немецких военных высказал мнение, что для разрушения моста может потребоваться более 20 ракет Taurus.