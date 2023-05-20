В Госдуме раскрыли причину драки в парламенте Грузии Депутат Журавлев: Запад считает, что Грузия должна следовать курсом Вашингтона

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Запад считает, что Грузия должна следовать курсом, который проложил для нее Вашингтон, и ради этого готов пускать в ход кулаки в парламенте. Об этом заявил в разговоре с NEWS.ru первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. Так он прокомментировал инцидент в грузинском парламенте, где депутаты подрались из-за возобновления авиационного сообщения с Россией.

В Грузии все еще сильно западное лобби, которое пытается представить, что страна должна следовать курсом, проложенным для нее Вашингтоном, и никак иначе. Ради этого готовы пускать в ход кулаки в парламенте и выводить на улицы десятки оголтелых активистов, за деньги выступающих против чего угодно. Недаром крайне нервно на возобновление авиасообщения с Россией реагирует американский посол в Тбилиси, она месяцами не появлялась на публике, а теперь каждый день рассказывает, как неосмотрительно поступают грузины, — сказал Журавлев.

Он подчеркнул, что граждане страны решили придерживаться собственных национальных интересов, поскольку выяснилось, что Европе и США «не нужны ни грузинское вино, ни люди». Последний факт, по словам Журавлева, подтверждается тем, что рейсов из Тбилиси в Нью-Йорк «никогда не было и не будет».

Наладить отношения с Россией для Грузии жизненно необходимо — только это и может помочь экономике страны, дав ей дополнительный импульс, — подчеркнул депутат.

19 мая депутаты парламента Грузии Георгий Вашадзе от оппозиционной партии «Стратегия Агмашенебели» и Ираклий (Дачи) Берая от группы «Сила народа» подрались на пленарном заседании из-за возобновления прямого авиасообщения с Россией. Оппозиционер обвинил власти в «преследовании интересов РФ» и заявил, что грузинский народ хочет «мира, гарантированного НАТО и ЕС».

В тот же день в аэропорту Шота Руставели в Тбилиси впервые за четыре года приземлился борт, следовавший прямым рейсом из Москвы. Авиаперевозку осуществила компания «Азимут» из аэропорта Внуково.