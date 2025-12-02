Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
02 декабря 2025 в 14:49

В Госдуме раскрыли, кто стоит за обысками в штаб-квартире дипслужбы ЕС

Депутат Чепа: Бельгия проводит обыски в штаб-квартире дипслужбы ЕС по указке США

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Сотрудники бельгийской полиции проводят обыски в штаб-квартире дипломатической службы Евросоюза по указанию США, предположил в беседе с NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. По его мнению, глава Белого дома Дональд Трамп хочет устроить коррупционный скандал, чтобы укрепить свои позиции в борьбе с Европой и демократами.

Обыски в бельгийской штаб-квартире дипломатической службы ЕС проводятся с подачи США, как это было ранее сделано на Украине через НАБУ. США будут успешно использовать факт коррупции в своей конкуренции с Европой. Нам предстоит узнать еще очень много интересного о судьбе тех колоссальных денег, что передавались Украине, и куда значительная часть этих денег девалась. И мы услышим еще очень много влиятельных фамилий, которые причастны к этому воровству, — поделился Чепа.

Он подчеркнул, что многие лица, вовлеченные в эту ситуацию, крайне обеспокоены возможным раскрытием информации, поскольку за украинскими фигурантами могут последовать санкции и обвинения в адрес западных политиков. По словам депутата, администрация Трампа сейчас особенно заинтересована в выяснении связи демократов конгресса и европейских политиков с этими финансовыми потоками.

Интересно, что информация о хищениях в Киеве появлялась тогда, когда [Владимир] Зеленский (президент Украины. — NEWS.ru) стал обращаться за помощью к европейским лидерам и те стали активно поддерживать его и торпедировать начинания американцев. Тут же всплыла информация, которую предоставило НАБУ, хотя все это было давно известно. Это говорит о том, что США могут намеренно скрывать такие факты для того, чтобы иметь возможность в дальнейшем шантажировать. США с большим удовольствием могут в будущем давить и на [Эммануэля] Макрона (президент Франции. — NEWS.ru), и на [Кира] Стармера (премьер-министр Великобритании. — NEWS.ru), — резюмировал Чепа.

Ранее сообщалось, что 2 декабря бельгийская полиция провела масштабные обыски в офисах Европейского союза в Брюсселе и Брюгге. Рано утром силовики ворвались в дипломатическое представительство ЕС, Колледж Европы и несколько частных домов.

коррупция
обыски
США
Евросоюз
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Александрина Гуловская
А. Гуловская
