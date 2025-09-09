Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 сентября 2025 в 09:49

В Госдуме раскрыли, какой ценой Макрон намерен удержаться у власти

Володин: Макрон намерен удержать власть любой ценой

Эммануэль Макрон Эммануэль Макрон Фото: L.Urman/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Франции Эммануэль Макрон намерен удержаться у власти любой ценой, даже несмотря на стремление политических партий выдвинуть инициативу о его импичменте, заявил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин в своем канале в MAX. За прошедшие 9 месяцев вотум недоверия властям Франции выдвигался дважды.

Макрон будет стремиться цепляться за власть любыми способами, несмотря на то что политические партии уже заявили о выдвижении ходатайства об импичменте, — написал Володин.

Ранее французский политик Аурелиен Таше сообщил, что партия «Непокоренная Франция» (La France insoumise, LFI) намерена инициировать процедуру импичмента президента. Как он отметил, большинство граждан Франции не поддерживает политику действующего главы государства.

Однако ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров заявил, что у инициативы отстранить Макрона нет юридических оснований. По его словам, предложение Жан-Люка Меланшона, возглавляющего движение «Непокоренная Франция», носит исключительно популистский характер.

