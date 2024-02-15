В Госдуме обвинили Европарламент во вмешательстве в выборы президента РФ Пискарев: ЕП участвует в координации релокантов для вмешательства в выборы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Европейский парламент задействован в координации сил российской оппозиции для вмешательства в выборы президента России, заявил глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев. Парламентарий указал, что на площадке ЕП состоялась публичная конференция на тему президентских выборов в РФ. Его слова приводит пресс-служба комиссии.

Комиссия фиксирует усиление попыток внешних сил повлиять на результаты президентских выборов в России. Яркий пример демонстрирует Европарламент, на площадке которого осуществляется координация сил российской оппозиции, переместившейся с началом СВО за кордон, — отметил он.

Пискарев сообщил, что 14 февраля в Европарламенте прошла публичная конференция на тему выборов президента РФ, в которой приняли участие иностранные агенты и представители экстремистских организаций. Как отметил депутат, на мероприятии обсуждались «некие „стратегии сопротивления“». Глава комиссии ГД подчеркнул, что европарламентариев и чиновников не смутило подобное действо в стенах парламента.

Ранее Пискарев заявил, что в Госдуму на рассмотрение внесен законопроект, согласно которому организации могут быть признаны нежелательными, если их учредителями являются иностранные государственные органы. По его словам, поправки внесены еще в четыре федеральных закона о защите прав и свобод россиян.