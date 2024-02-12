В России усилят борьбу с зарубежными организациями с госучастием Пискарев: в ГД внесен проект о нежелательных иностранных организациях

Фото: Пресс-служба Госдумы РФ

Василий Пискарев

В Госдуму на рассмотрение внесен законопроект, согласно которому организации могут быть признаны нежелательными, если их учредителями являются иностранные государственные органы, сообщил в Telegram Василий Пискарев — глава комиссии ГД по противодействию иностранному вмешательству. По его словам, поправки внесены еще в четыре федеральных закона о защите прав и свобод россиян.

Внесли сегодня с коллегами важную инициативу, которая позволит признавать в России нежелательными организации, где учредителями или участниками выступают зарубежные государственные органы, — написал он.

Депутат пояснил, что изменения потребовались из-за того, что закон принимался около 10 лет назад, а изначально речь шла только об иностранных неправительственных организациях.

Еще тогда было ощущение, что Запад хотя бы на уровне государств играет по правилам. Но видим, что для них норм международного права, устава ООН не существует, — подчеркнул Пискарев.

Ранее сообщалось, что Министерство юстиции РФ расширило перечень нежелательных организаций, туда вошли три иностранных объединения. Речь идет о японском «Союзе за возвращение Северных территорий», украинском «Крымско-татарском ресурсном центре» и швейцарском объединении профсоюзов сотрудников промышленности IndustriALL.