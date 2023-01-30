В Госдуме раскрыли примерную дату послания Путина Федеральному собранию Источник в Госдуме: послание Путина Федеральному собрание может состояться в феврале

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Владимир Путин

Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию может состояться в 20-х числах февраля. Об этом в разговоре с журналистами ТАСС сообщил источник в Госдуме, которые предпочел остаться неназванным. В середине прошлого месяца появлялась информация, что послание может состояться 27 декабря. Однако в итоге этого не произошло, обращение главы государства перенесли на 2023 год.

Послание может состояться в 20-х числах февраля, — заметил собеседник СМИ.

Журналисты также обратились к еще одному инсайдеру в нижней палате парламента. Он заявил, что вероятность того, что приведенная информация окажется правдой, очень высока.