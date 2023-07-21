В Госдуме раскритиковали идею переводить на бюджет студенток в декрете Депутат ГД Харченко сочла недоработанным предложение переводить студенток в декрете на бюджет

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Предложение вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова о переводе на бюджет студенток в декрете является недоработанным, считает зампредседателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Екатерина Харченко. Комментируя ситуацию Lenta.ru, парламентарий подчеркнула, что вузы должны формировать позитивный образ женщины-матери, но в условиях дефицита кадров перевод с платного обучения в первую очередь должен осуществляться с целью решения данной проблемы.

В системе образования необходимо формировать позитивный образ женщины-матери, и это задача не только социальной, но и культурной политики. Но в условиях кадрового дефицита, особенно в отраслях ОПК, инициативу коллеги считаю непроработанной, — подчеркнула депутат.

Харченко призвала искать комплексные решения, сочетающие в себе экономические и социальные меры, для улучшения демографической ситуации в стране. Она отметила, что для студенток, которые ушли в декрет, предусматривается возможность взять академический отпуск на срок до трех лет. Задача современных вузов должна заключаться прежде всего в качественном и практикоориентированном образовании, напомнила парламентарий.

Депутат Госдумы Татьяна Буцкая ранее предложила с детского возраста формировать у россиян мысли о многодетной семье. По словам парламентария, для этих целей необходимо создавать мультфильмы, пропагандирующие многодетность.