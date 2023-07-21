В Госдуме призвали заблокировать морской порт Одессы Депутат ГД Гурулев призвал заблокировать порт Одессы для соблюдения морской блокады

Фото: shutterstock.com

Одесса, морской порт

Служащие Военно-морского флота России должны заблокировать морской порт Одессы или сделать невозможной его работу, заявил в беседе с NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев. По его словам, Россия таким образом сможет блокировать поставки оружия ВСУ. При этом о зерновой блокаде речь не идет, уточнил депутат.

Разведка дает цели. Они выбираются не в рамках зернового коридора, а в рамках непоставки оружия и других материальных средств для Вооруженных сил Украины, для ведения боевых действий. Вот это главное. <...> У армии есть цель, задача поставлена, она выполняется, — сказал Гурулев.

Он отметил, что после выхода России из зернового соглашения никаких поставок продовольствия быть не должно.

В понедельник, 17 июля, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что черноморские договоренности, связанные с транспортировкой зерна, фактически прекратили свое действие. Российские требования, по его словам, выполнены не были.

Позднее в Министерстве обороны России объявили, что начиная с 20 июля Москва будет рассматривать в качестве потенциальных перевозчиков грузов военного назначения все суда, направляющиеся на Украину через Черное море. При этом государства, которым принадлежат корабли, будут считаться вовлеченными в боевые действия на стороне Украины.