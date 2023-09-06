В Госдуме призвали разрешить проходить военную службу на заводах Депутат ГД Нилов призвал разрешить проходить службу в армии на заводах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Перечень организаций, в которых россияне смогут проходить альтернативную гражданскую службу, следует дополнить предприятиями оборонно-промышленного комплекса, считает глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. В беседе с «Радио 1» он подчеркнул, что в отрасли не хватает квалифицированных кадров и молодые люди принесут больше пользы на заводах, чем на срочной гражданской службе.

Предприятия оборонного комплекса сегодня испытывают потребность в кадрах. А молодые ребята, которые закончили средние специальные учебные заведения и получили специальность, которая востребована в оборонной сфере промышленности, могли бы приносить пользы больше, чем на срочной гражданской службе, — считает Нилов.

По его задумке, вначале призывники должны будут пройти курс молодого бойца, а уже после этого их отправят на службу на предприятия ОПК. Депутат отметил, что альтернативная гражданская служба не пользуется большим спросом из-за высокой нагрузки. По его словам, это очень серьезная социальная и морально-психологическая нагрузка.

Ранее сообщалось, что Министерство труда и социальной защиты России к осеннему призыву расширит список организаций для альтернативной гражданской службы. Перечень пополнят 144 учреждения. Таким образом, россияне получат возможность проходить альтернативную службу в одной из 900 организаций.