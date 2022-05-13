В Госдуме призвали поставить Польшу в очередь на денацификацию Депутат Госдумы Морозов призвал поставить Польшу на первое место в очередь на денацификацию

Фото Mateusz Slodkowski/Keystone Press Agency/Global Look Press

Оскорбительные высказывания польской стороны о России и требования о выплате контрибуции Украине вынуждают РФ поставить Польшу на первое место в очередь на денацификацию, написал в своём Telegram-канале председатель комитета Госдумы по контролю Олег Морозов.

Своими заявлениями о России как «раковой опухоли» и о «контрибуции», которую мы должны выплатить Украине, Польша побуждает нас поставить её на первое место в очередь на денацифицацию после Украины, — написал депутат.

Президент Польши Анджей Дуда ранее заявил, что международное сообщество может заставить Россию выплатить Украине контрибуцию после окончания конфликта для её восстановления. Ранее Дуда выступил против диалога с РФ до тех пор, пока она не признает нарушения, допущенные на Украине. Польский лидер заявил, что РФ должны быть поставлены «жёсткие условия», а также высказался за ужесточение санкций.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий ранее сообщил, что Русский мир является «чудовищной новой идеологией», его следует уничтожить.