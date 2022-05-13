Оскорбительные высказывания польской стороны о России и требования о выплате контрибуции Украине вынуждают РФ поставить Польшу на первое место в очередь на денацификацию, написал в своём Telegram-канале председатель комитета Госдумы по контролю Олег Морозов. 

Своими заявлениями о России как «раковой опухоли» и о «контрибуции», которую мы должны выплатить Украине, Польша побуждает нас поставить её на первое место в очередь на денацифицацию после Украины,написал депутат.

Президент Польши Анджей Дуда ранее заявил, что международное сообщество может заставить Россию выплатить Украине контрибуцию после окончания конфликта для её восстановления. Ранее Дуда выступил против диалога с РФ до тех пор, пока она не признает нарушения, допущенные на Украине. Польский лидер заявил, что РФ должны быть поставлены «жёсткие условия», а также высказался за ужесточение санкций.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий ранее сообщил, что Русский мир является «чудовищной новой идеологией», его следует уничтожить. 