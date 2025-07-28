В Госдуме призвали ответить на взлом «Аэрофлота»

Если будет установлено, что к взлому «Аэрофлота» причастна Украина, Россия должна будет ответить, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. В разговоре с NEWS.ru парламентарий подчеркнул, что для этого можно нанести удар по украинской железнодорожной логистике, мостам и станциям.

Депутат отметил, что Киев перешел к террористическим методам войны, поскольку украинская армия не в состоянии предпринять другие действия. По словам парламентария, Россия тем временем старается не затрагивать гражданскую логистику, чтобы не создавать проблем простым украинцам.

Киев перешел к террористическим методам войны, потому что ничего другого давно уже сделать не в состоянии. Мы воюем иначе, стараясь не затрагивать гражданскую логистику, чтобы не создавать проблем простым украинцам. Но если такое продолжится и дальше, вынуждены будем ответить. Нас пытаются лишить авиаперевозок, и в таком случае можно отреагировать асимметрично — ударить по украинской железнодорожной логистике, мостам и станциям, — высказался Журавлев.

Ранее хакерские группировки Silent Crow и «Киберпартизаны BY» взяли на себя ответственность за сбой в работе информационных систем авиакомпании «Аэрофлот». Они сообщили, что в течение года находились внутри корпоративной сети организации и уничтожили около семи тысяч физических и виртуальных серверов.