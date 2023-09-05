В ГД призвали обучить граждан обращаться с огнетушителями на фоне атак БПЛА Депутат ГД Колунов призвал обучить граждан обращаться с огнетушителями

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На фоне участившихся атак БПЛА россиян следует обучить обращаться с огнетушителями, чтобы они были готовы действовать в случае экстренных ситуаций, призвал член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов. В беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» он уточнил, что для этого следует разместить в подъездах и разложить по почтовым ящикам инструкции, которые будут понятны каждому гражданину.

Необходимо повысить осведомленность наших жителей, подготовить их к действиям в экстренных ситуациях. Важно разместить в подъездах и разнести по почтовым ящикам краткие, но предельно понятные инструкции по пользованию средствами пожаротушения, — пояснил парламентарий.

Депутат подчеркнул, что также можно провести открытую тренировку для жителей, чтобы они понимали, как правильно обращаться со средствами пожаротушения. После этого будет разумно усилить пожарную безопасность — разместить на первых и последних этажах жилых домов огнетушители, уверен Колунов.

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Альшевских уточнил, что в России привыкли надеяться «на авось». По его мнению, это неправильно, важно повышать пожарную безопасность независимо от сторонних обстоятельств.

Хотелось бы обратиться и к собственникам помещений, и к тем, кто эксплуатирует какие-то здания. Не будет лишним, если они еще раз проверят наличие необходимого оборудования и рабочее состояние всего, что может пригодиться при тушении пожара, — заключил парламентарий.

Ранее стало известно, что отделы МВД оснастят дополнительными комплектами огнетушителей на случай атак украинских беспилотников. Средства пожаротушения появятся на верхних этажах подведомственных зданий.