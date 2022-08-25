В Госдуме призвали назвать Украину террористическим государством «Справедливая Россия — За правду» призвала назвать Украину террористическим государством

Фото: The Presidential Office of Ukrai/Global Look Press

Фракция «Справедливая Россия — За правду» направила в правительство законопроект о признании Украины террористическим государством, об этом сообщил лидер партии Сергей Миронов журналистам RTVI. Он добавил, что в случае принятия законопроекта, специальная операция может стать контртеррористической.

Специальная операция может перерасти в контртеррористическую операцию со всеми вытекающими последствиями, — сказал Миронов.

Ранее Миронов заявил, что заказчиком убийства журналистки Дарьи Дугиной является «лично господин Зеленский». Он добавил, что за это президента Украины ждет «суд международного трибунала».

В ФСБ уже заявили, что за убийством Дугиной стоят украинские спецслужбы, а исполнительницей является гражданка Украины Наталья Вовк. Российские силовики считают, что женщина следила за журналисткой, а после убийства скрылась в Эстонии.