В Госдуме призвали к ответу в случае применения Украиной Storm Shadow Депутат ГД Шеремет: нужно ударить по западным границам Украины при применении Storm Shadow

Фото: Aleksey Ivanov / Global Look Press

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что в случае применения Киевом британских крылатых ракет большой дальности Storm Shadow ВС РФ должны нанести массированный ракетный удар по западным границам Украины, передает РИА Новости. По мнению парламентария, данное решение позволит «остудить горячие головы», которые, по мнению политика, решили «посягнуть на границы России».

В случае применения Украиной этих ракет считаю, что должны быть нанесены массированные ракетные удары, возможно даже с применением тактического оружия, по западной границе Украины, чтобы перекрыть каналы поставок оружия. Пора отсечь любую возможность переброски из Польши на территорию Украины оружия массового уничтожения, — сказал Шеремет.

Власти Великобритании сообщили, что получили заверения от Киева, что ВСУ не будут наносить удары по территории, которую Украина не считает своей.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия крайне негативно относится к поставкам на Украину Storm Shadow. По его словам, это решение Лондона потребует адекватного ответа от Вооруженных сил РФ.