В Госдуме призвали готовиться к обороне Крыма Депутат Гурулев призвал быть готовыми к возможному наступлению ВСУ на Крым

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Депутат Госдумы Андрей Гурулёв призвал готовиться к обороне Крыма, сообщает «Царьград». По его словам, такой вариант развития событий возможен и российская армия уже начала подготовку к возможному наступлению ВСУ. При этом парламентарий уверен в победе Вооруженных сил России в обороне полуострова.

Спрашивают, дескать, зачем рыть окопы? Я говорю: слушайте, друзья мои, понятно, что если кто-то полезет на Крым, их просто там расхлещут. Но к этому надо готовиться? Такой вариант возможен, что они полезут? Возможен, — заявил Гурулев.

Депутат уточнил, что в текущий момент в Крыму оборудуются оборонительные рубежи, что стало возможно благодаря мобилизации промышленности в России. Эксперт отметил, что некоторые заводы начали работать в три смены, а в стране появляются новые предприятия.

Советник офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович ранее заявил, что Крым является ловушкой для России. Он подчеркнул, что украинские войска уничтожат Крымский мост, как только приблизятся к полуострову. По словам Арестовича, после этого снабжение Крыма будет осуществляться с помощью кораблей, которые окажутся в зоне досягаемости ракет ВСУ.